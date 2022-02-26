Украина отказывается от переговорного процесса. В ответ на это подразделениям российских вооруженных сил отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минобороны России призывает жителей Украины потребовать от властей немедленно вывести тяжелые вооружения из жилых кварталов, а также рекомендует не поддаваться на провокации. Подробности – в следующем материале.

Эта ракета, возможно, и попала в жилой дом случайно, но пострадавшим от взрыва мирным киевлянам от этого не легче. Вдвойне прискорбнее, что снаряд был выпущен украинскими военными, которые вроде как обязаны защищать собственный народ, а не бомбить, словно злейшего врага. Однако в Украине уже давно исчезло понятие единства и братства. Вместо того чтобы прекратить бесполезную войну и сложить оружие, солдаты славной украинской армии прячутся в жилых кварталах, прикрываясь людьми как живым щитом. Народная милиция ДНР: военнослужащие ВСУ, переходите на нашу сторону, вы сохраните себе жизнь и встретитесь с родными (здесь подробнее).

Утром украинские националисты нанесли удар «Градом» по жилым кварталам Старобельска. В результате разрушены десятки домов, есть погибшие среди мирного населения. По информации Минобороны России, подобные провокации спланированы в Краматорске и Славянске. На трассе Киев – Житомир около села Стоянка националистические батальоны взорвали важнейший мост. Теперь выехать из Киева в сторону Житомира невозможно. ВСУ начали использовать террористическую тактику «выжженной земли».

Эдуард Басурин, замначальника управления Народной милиции ДНР:

Отступающие силы украинских националистов планируют осуществить кровавые провокации с целью обвинения сил специальной военной операции. Уже сейчас боевики уничтожают мосты и другую жизненно важную инфраструктуру, оставляя за собой хаос и разрушения.

За последние сутки подразделения Народной милиции ДНР продвинулись вглубь обороны противника на десятки километров. При этом в большинстве своем не встречая активного сопротивления. Наоборот, украинские военные, следуя примерам своих сослуживцев, добровольно сдают оружие и выходят из зоны боевых действий по гуманитарному коридору. Например, 82 солдата, которых Зеленский публично похоронил на острове Змеиный, на самом деле живы. После ряда юридических процедур все они будут отправлены на родину.

Все нормально у меня, мам. Я в Луганске, со мной ничего не случится, я в безопасности. Как только буду свободен – чем быстрее закончится война, буду дома – увидимся. Офицер запаса Народной милиции ДНР – украинским военным: «Сдавайтесь русским, пока у вас есть возможность» (тут подробнее).

Всего российские вооруженные силы точечными ударами разбили 821 военный объект Украины, стараясь наносить урон исключительно технике. Ведь цель специальной операции – демилитаризация и денацификация страны. Режим Киева за совершенные преступления ждет неминуемая ответственность. И когда это произойдет – лишь вопрос времени.