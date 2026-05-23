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Новости по тегу #Василий Небензя

Небензя: удар БПЛА по общежитию Старобельска является военным преступлением
23 мая 2026 16:58

Небензя: удар БПЛА по общежитию Старобельска является военным преступлением

Небензя сказал, что Германия и Япония никогда не получат места в Совбезе ООН
03 января 2025 12:15

Небензя сказал, что Германия и Япония никогда не получат места в Совбезе ООН

Небензя: РФ не устроят никакие схемы заморозки украинского конфликта
17 декабря 2024 14:45

Небензя: РФ не устроят никакие схемы заморозки украинского конфликта

Для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН, пояснил Небензя
25 сентября 2024 07:17

Для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН, пояснил Небензя

России назвала условие окончания СВО
25 сентября 2024 06:42

России назвала условие окончания СВО

Небензя назвал «саммит мира» в Швейцарии попыткой очковтирательства
14 июня 2024 11:46

Небензя назвал «саммит мира» в Швейцарии попыткой очковтирательства

Уклонение украинских мужчин от мобилизации достигает рекордных масштабов
15 мая 2024 11:52

Уклонение украинских мужчин от мобилизации достигает рекордных масштабов

Россия раскритиковала блокирование резолюции о вступлении Палестины в ООН
19 апреля 2024 07:43

Россия раскритиковала блокирование резолюции о вступлении Палестины в ООН

Небензя озвучил условия сохранения украинской государственности
24 февраля 2024 10:24

Небензя озвучил условия сохранения украинской государственности

Небензя назвал удары западной коалиции в Йемене вооружённой агрессией
13 января 2024 10:46

Небензя назвал удары западной коалиции в Йемене вооружённой агрессией

Небензя рассказал, почему Запад не хочет обсуждать в ООН подрыв «Северных потоков»
09 ноября 2023 07:45

Небензя рассказал, почему Запад не хочет обсуждать в ООН подрыв «Северных потоков»

Небензя: США по приказу Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии
31 октября 2023 07:43

Небензя: США по приказу Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии