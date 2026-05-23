Кроме того дипломат подчеркнул что, атака тремя волнами беспилотников, нанесенная по заполненному детьми зданию, не могла быть случайной и была совершена с целью максимального увеличения числа жертв среди мирного населения.
По его словам, реформа Совета Безопасности – сложный процесс, требующий кропотливой работы. По словам Небензя, некоторые предложения по реформе наивны и непрактичны.
Требования Москвы по выходу из кризиса «понятны и логичны», а вот инициативы Зеленского могут быть «дымовой завесой» перед началом эскалации, подчеркнул Небензя.
Василий Небензя: Владимир Зеленский на ГА ООН хочет убедить представителей западных стран поднять ставки в украинском конфликте
Небензя: СВО будет продолжаться, если Запад не позволит убрать киевский режим мирным путем.
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