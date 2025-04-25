К 80-летию Великой Победы. В Минске представили премьеру иммерсивного спектакля «Молодая гвардия. Портал» по роману Александра Фадеева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Показ состоялся в Белорусской государственной академии искусств. Зрители смогли увидеть пронзительную историю о подвиге молодых подпольщиков, казненных фашистами в 1943 году. Постановка – это результат творческой работы руководства и студентов театрального факультета академии искусств.

Наталия Башева-Иванова, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:

Мы уже с некоторыми отрывками из готовящегося спектакля выступали и в Суворовском училище, и в Национальной библиотеке у нас было большое мероприятие. И у нас есть уже цикл запланированных мероприятий и по Минску, и по области.

В образах молодых гвардейцев на сцене перед зрителями выступили студенты Белорусской государственной академии искусств. Всего были задействованы 40 человек.