В Минске в 2025 году введут в эксплуатацию 4 новые поликлиники
В Минске реализуется масштабная программа модернизации системы здравоохранения. Она направлена на повышение доступности и качества услуг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию сразу четыре новые поликлиники, что позволит разгрузить существующие медучреждения и обеспечить комфортное обслуживание пациентов.
Подробнее в сюжете Михаила Ракутина.
Ранее 13-я городская поликлиника располагалась в компактном трехэтажном здании. Рядом росли многоэтажки, население прирастало. Поэтому решено было провести модернизацию и построить трехуровневый корпус по соседству. Сейчас на объекте завершаются внутренние отделочные работы и устанавливается оборудование. В новом здании будут работать травма-хирургическое и физиотерапевтическое отделения, а также кабинеты узких специалистов и лаборатория. Ввести новый корпус в эксплуатацию планируют 3 июля.
Виктория Амельянчик, главный врач 13-й городской поликлиники:
Если на данный момент у нас осуществляется посещений в смену 585, то при строительстве новой пристройки оно увеличится на 300 посещений, будет 866.
Откроет свои двери для пациентов и новый медицинский центр на улице Маяковского. Много лет объект был в статусе долгостроя и сейчас строительство вышло на финишную прямую. В здании расположится эндокринологический центр, а также центр пластической хирургии и медицинской косметологии. Сюда же переедет и 10-я городская стоматологическая поликлиника.
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