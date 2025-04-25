В Минске в 2025 году введут в эксплуатацию 4 новые поликлиники

В Минске реализуется масштабная программа модернизации системы здравоохранения. Она направлена на повышение доступности и качества услуг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию сразу четыре новые поликлиники, что позволит разгрузить существующие медучреждения и обеспечить комфортное обслуживание пациентов. Подробнее в сюжете Михаила Ракутина.

Ранее 13-я городская поликлиника располагалась в компактном трехэтажном здании. Рядом росли многоэтажки, население прирастало. Поэтому решено было провести модернизацию и построить трехуровневый корпус по соседству. Сейчас на объекте завершаются внутренние отделочные работы и устанавливается оборудование. В новом здании будут работать травма-хирургическое и физиотерапевтическое отделения, а также кабинеты узких специалистов и лаборатория. Ввести новый корпус в эксплуатацию планируют 3 июля.

Виктория Амельянчик, главный врач 13-й городской поликлиники:

Если на данный момент у нас осуществляется посещений в смену 585, то при строительстве новой пристройки оно увеличится на 300 посещений, будет 866.