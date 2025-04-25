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Помощник Президента по Минску встретился с коллективом академии связи

25 апреля 2025 18:29
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О сохранении исторической памяти говорили в академии связи. Помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску Юрий Фролов встретился коллективом и студентами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Помощник Президента по Минску встретился с коллективом академии связи-2

Мероприятие прошло в рамках единого дня информирования. Сейчас продолжается работа над систематизацией сведений о Великой Отечественной войне, открываются ранее неизвестные страницы истории. По последним данным Генпрокуратуры, на территории Беларуси фашистские каратели организовали свыше 578 лагерей смерти. Было уничтожено более 12 300 сел и деревень.

Помощник Президента по Минску встретился с коллективом академии связи-4

Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:
Очень важно сохранение исторической памяти, чтобы никоим образом со временем не было нивелирования тех событий, потому что память о войне, память о подвиге, героизме наших предков важна. В первую очередь, чтобы не повторить события этих лет, чтобы мы жили в мире, согласии, единстве.

На встрече также шла речь о восстановлении страны в послевоенное время и достижениях современной Беларуси. Отдельно затронули тему развития столицы и строительства важных для города объектов. Один из них мусороперерабатывающий завод, который позволит вовлекать в хозоборот около 90 % вторичных отходов. Также сейчас ведется реконструкция Минской очистной станции.

# Государственная политика # Юрий Фролов

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