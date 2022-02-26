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Офицер запаса Народной милиции ДНР – украинским военным: «Сдавайтесь русским, пока у вас есть возможность»

26 февраля 2022 21:32
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Украина отказывается от переговорного процесса. В ответ на это подразделениям российских вооруженных сил отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минобороны России призывает жителей Украины потребовать от властей немедленно вывести тяжелые вооружения из жилых кварталов, а также рекомендует не поддаваться на провокации.  

Офицер запаса Народной милиции ДНР – украинским военным: «Сдавайтесь русским, пока у вас есть возможность»-1

Максим Дроздов, офицер запаса Народной милиции ДНР:  
Тем, кто сдастся и сложит оружие, будет так, как им гарантировали наш верховный главнокомандующий и министр обороны. Единственное, мой совет украинским военным: не затягивайте, сдавайтесь русским, пока у вас есть возможность. Потому что если вы не сдадитесь русским, за русскими придут донецкие, а мы вам такую возможность уже, может быть, и не дадим.  

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# Международная политика # Максим Дроздов # Фотофакт

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