Офицер запаса Народной милиции ДНР – украинским военным: «Сдавайтесь русским, пока у вас есть возможность»

Украина отказывается от переговорного процесса. В ответ на это подразделениям российских вооруженных сил отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минобороны России призывает жителей Украины потребовать от властей немедленно вывести тяжелые вооружения из жилых кварталов, а также рекомендует не поддаваться на провокации.

Максим Дроздов, офицер запаса Народной милиции ДНР:

Тем, кто сдастся и сложит оружие, будет так, как им гарантировали наш верховный главнокомандующий и министр обороны. Единственное, мой совет украинским военным: не затягивайте, сдавайтесь русским, пока у вас есть возможность. Потому что если вы не сдадитесь русским, за русскими придут донецкие, а мы вам такую возможность уже, может быть, и не дадим.