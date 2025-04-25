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Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира в Мадриде

25 апреля 2025 18:31
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Арина Соболенко победно стартовала на теннисном турнире категории 1 000 в Мадриде. В первом матче, а это второй круг, белоруска не оставила шансов россиянке Анне Блинковой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира в Мадриде-1

В мировом рейтинге наша спортсменка располагается на вершине. Соперница идет 76-й. Фаворитка уложилась в 1 час 38 минут. Счет – 6:3, 6:4. Соболенко допустила 5 двойных ошибок, ни разу не подала навылет и реализовала менее половины брейк-поинтов. Что, впрочем, простительно в дебютной встрече.

Арина Соболенко, первая ракетка планеты:
Я немного в обманчивой форме после турнира в Германии. Но очень счастлива, что смогла победить. Это был очень сложный матч против отличной соперницы. И я рада одержать первую победу в Мадриде. Думаю, со временем я научусь принимать правильные решения. Это пойдет на пользу моей игре.

Соревнования в Мадриде являются успешными для нашей примы. Она брала титулы дважды – в 2021-м и 2023-м годах. В минувшем сезоне белоруска в финале уступила Иге Швентек.

# Теннис

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