В Беларуси в 2024 году было введено более 5 млн доз вакцин

Сегодня оставаться здоровым просто. В Беларуси стараются создать максимально комфортные условия, чтобы у населения была возможность защитить себя от множества болезней и вирусов. Речь, конечно, о вакцинах. В 2024 году в медицинских учреждениях Беларуси было введено более 5 миллионов доз. Итоги озвучили на научно-практической конференции с международным участием в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иммунизация делает мир безопаснее, начиная с вакцины от оспы и заканчивая новейшими мРНК-инъекциями. Вакцинация способна защитить не только каждого конкретного человека, но и создает коллективный иммунитет населения.

Министр здравоохранения напомнил, что до начала массовой вакцинации в Беларуси ежегодно более тысячи детей заражались полиомиелитом и значительная часть из них оставалась инвалидами. После регулярных прививок наша страна смогла полностью избавиться от этого заболевания.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Наше население достаточно позитивно воспринимает процессы вакцинации по тем направлениям, которые существуют уже многие годы. А в 2025 году мы уже начинаем дополнительную вакцинацию нашего определенного контингента по новым нозологиям. Вакцинация является значимой профилактикой для достижения тех целей, которые стоят перед системами здравоохранения, и нашей в том числе.

В Беларуси ведется непрерывная работа по созданию новых вакцин. Двигателем в этом вопросе стала пандемия COVID-19. На современном этапе безопасные и высокоэффективные вакцины можно создавать не в течение многих лет, а буквально за месяц. Белорусские ученые заявляют, что в ближайшем будущем могут появиться препараты не только для профилактики, но и терапевтические вакцины, способные победить онкологию.