Прямой эфир

В Беларуси в 2024 году было введено более 5 млн доз вакцин

25 апреля 2025 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня оставаться здоровым просто. В Беларуси стараются создать максимально комфортные условия, чтобы у населения была возможность защитить себя от множества болезней и вирусов. Речь, конечно, о вакцинах. В 2024 году в медицинских учреждениях Беларуси было введено более 5 миллионов доз. Итоги озвучили на научно-практической конференции с международным участием в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в 2024 году было введено более 5 млн доз вакцин-2

Иммунизация делает мир безопаснее, начиная с вакцины от оспы и заканчивая новейшими мРНК-инъекциями. Вакцинация способна защитить не только каждого конкретного человека, но и создает коллективный иммунитет населения. 

Министр здравоохранения напомнил, что до начала массовой вакцинации в Беларуси ежегодно более тысячи детей заражались полиомиелитом и значительная часть из них оставалась инвалидами. После регулярных прививок наша страна смогла полностью избавиться от этого заболевания. 

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Наше население достаточно позитивно воспринимает процессы вакцинации по тем направлениям, которые существуют уже многие годы. А в 2025 году мы уже начинаем дополнительную вакцинацию нашего определенного контингента по новым нозологиям. Вакцинация является значимой профилактикой для достижения тех целей, которые стоят перед системами здравоохранения, и нашей в том числе. 

В Беларуси ведется непрерывная работа по созданию новых вакцин. Двигателем в этом вопросе стала пандемия COVID-19. На современном этапе безопасные и высокоэффективные вакцины можно создавать не в течение многих лет, а буквально за месяц. Белорусские ученые заявляют, что в ближайшем будущем могут появиться препараты не только для профилактики, но и терапевтические вакцины, способные победить онкологию. 

# Вакцинация # Медицина # Александр Ходжаев

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «В 2020 году возле Дворца Независимости не пакистанцы бегали»
25 апреля 2025 17:54

Лукашенко: «В 2020 году возле Дворца Независимости не пакистанцы бегали»

Реализацию молодёжной политики обсудили в Бресте на заседании горисполкома
25 апреля 2025 17:41

Реализацию молодёжной политики обсудили в Бресте на заседании горисполкома

Анатолий Сивак рассказал, сколько денег потратили на чернобыльские программы за 2024-й
25 апреля 2025 17:25

Анатолий Сивак рассказал, сколько денег потратили на чернобыльские программы за 2024-й