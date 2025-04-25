Конференция «Женское лицо Победы» прошла в Минске
Они сражались на передовой, трудились в тылу, спасали жизни раненых и поддерживали боевой дух армии. Это были женщины. Неоценимый вклад прекрасной половины человечества в Великую Победу стал центральной темой обсуждения на конференции «Женское лицо Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие объединило порядка 160 представительниц трудовых коллективов из различных сфер: от промышленности до здравоохранения. На пленарном заседании участницы обсудили незаменимую роль женщин в годы Великой Отечественной. Ведь они наравне с мужчинами переносили все тяготы военного времени, проявляя невероятное мужество, стойкость и самоотверженность.
Более 800 тысяч женщин служили на фронте, среди них были летчики, танкисты, зенитчики, снайперы, медики и даже моряки. В тылу мужественно боролись партизанки и подпольщицы. За свои героические поступки 90 женщин были удостоены звания Героя Советского Союза, а более 16 тысяч белорусок получили боевые награды.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Нам хочется подчеркнуть роль женщины, важность женщины, показать действительно тот героический подвиг, который они совершали и во время Великой Отечественной войны, и после. Ну и показать, что женщина – это действительно хранительница очага и продолжательница рода. Ну и самое главное, показать нашим подрастающим поколениям, нашим подрастающим девочкам, на что были способны их бабушки и прабабушки, и подчеркнуть, что их задача – сохранить нашу мирную Беларусь и эти 80 наших мирных лет сделать бесконечными.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Женские судьбы в войне – это очень страшно. Особенно у нас, в Беларуси. Почему? Потому что наша Беларусь была оккупирована немцами. И многие остались здесь жить рядом с фашистами, которые издевались над нашим народом, на глазах у матерей убивали их детей. И женщины сходили просто с ума в это непростое турбулентное время. Мы должны все вместе объединиться, чтобы говорить правду о нашей стране, чтобы сохранить эту священную память о той страшной трагедии, которая пришла на нашу землю много лет назад.
Участницы конференции посетили 120-ю воинскую часть, поближе познакомились с ее историей и смогли увидеть быт женщин-военнослужащих в казармах. Угощали гостей традиционными блюдами: солдатской кашей с тушенкой и чаем.