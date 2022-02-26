Народная милиция ДНР: военнослужащие ВСУ, переходите на нашу сторону, вы сохраните себе жизнь и встретитесь с родными

Стало известно, что Зеленский отказался от переговоров с Путиным. Исходя из этого, российский лидер отдал приказ возобновить продвижение основных сил в соответствии с планом проведения спецоперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинские военные планируют провокации, чтобы затем обвинить в этом российские силы. По данным Минобороны России, националисты готовят массированный обстрел Краматорска, Славянска и Дмитрова. Ранее они обстреляли из «Градов» жилые кварталы Старобельска.