Народная милиция ДНР: военнослужащие ВСУ, переходите на нашу сторону, вы сохраните себе жизнь и встретитесь с родными
Стало известно, что Зеленский отказался от переговоров с Путиным. Исходя из этого, российский лидер отдал приказ возобновить продвижение основных сил в соответствии с планом проведения спецоперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Украинские военные планируют провокации, чтобы затем обвинить в этом российские силы. По данным Минобороны России, националисты готовят массированный обстрел Краматорска, Славянска и Дмитрова. Ранее они обстреляли из «Градов» жилые кварталы Старобельска.
Эдуард Басурин, замначальника управления Народной милиции ДНР:
Мы призываем преступный украинский режим повлиять на своих боевиков и отказаться от преступлений в отношении гражданского населения. В очередной раз обращаемся к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не желающие участвовать в кровопролитии, сложите оружие и переходите на нашу сторону. Тем самым вы сохраните себе жизнь и встретитесь с родными. Вместе мы сможем избежать ненужных человеческих жертв.
Ранее Минобороны России заявило, что по мере успешного выполнения российскими военными боевых задач нарастает количество истеричных фейков. В ведомстве призвали СМИ не распространять недостоверную информацию по операции на Украине, в частности слухи о том, что якобы от рук российских солдат гибнут мирные жители. На самом деле украинская армия не просто бомбит своих же сограждан, но и прячется в жилых кварталах, прикрываясь ими, как живым щитом.