Украина отказывается от переговорного процесса. В ответ на это подразделениям российских вооруженных сил отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минобороны России призывает жителей Украины потребовать от властей немедленно вывести тяжелые вооружения из жилых кварталов, а также рекомендует не поддаваться на провокации.

Ожидая решения Зеленского о проведении переговоров, Путин отдал приказ о приостановке основных российских сил. Со вчерашнего вечера украинская сторона меняла свое решение несколько раз, выбирая посредником то Польшу, то Израиль. Потом Зеленский и компания и вовсе ушли в молчанку. При том, что Президент Лукашенко с самого начала предложил сделать площадкой для решения всех вопросов Минск. Но власти Украины в очередной раз послушали западных хозяев и отказались от переговоров. Сразу же после этого Россия возобновила продвижение основных сил.