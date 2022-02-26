Дмитрий Песков: «Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев»

Украина отказывается от переговорного процесса. В ответ на это подразделениям российских вооруженных сил отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минобороны России призывает жителей Украины потребовать от властей немедленно вывести тяжелые вооружения из жилых кварталов, а также рекомендует не поддаваться на провокации.
Ожидая решения Зеленского о проведении переговоров, Путин отдал приказ о приостановке основных российских сил. Со вчерашнего вечера украинская сторона меняла свое решение несколько раз, выбирая посредником то Польшу, то Израиль. Потом Зеленский и компания и вовсе ушли в молчанку. При том, что Президент Лукашенко с самого начала предложил сделать площадкой для решения всех вопросов Минск. Но власти Украины в очередной раз послушали западных хозяев и отказались от переговоров. Сразу же после этого Россия возобновила продвижение основных сил.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск. Правда, боевые действия в ряде мест продолжались, имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства, по принципам «джихад-мобилей». Только там их сейчас называют «бандер-мобили». Поскольку, по сути, украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции.
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