«Возмущаются: надо больше жести! Путин с Лукашенко мягкие ещё политики!» Александр Михайлов об СВО и ядерном оружии

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Давайте обратим внимание на карту размещения тактического ядерного оружия в Европе Соединенными Штатами Америки.
Вадим Боровик, политолог:
Они были в чем заинтересованы? В том, что тактическое ядерное оружие позволяет более эффективно на поле боя решать какие-то вопросы. Надо убрать аэродром – одного заряда достаточно. Это был такой вариант противостояния. Но мы потом распустили организацию Варшавского договора. Мы, в принципе, вели переговоры в том ключе, что Россия и НАТО будут сотрудничать, взаимодействовать. НАТО брало на себя обязательство, как они говорят, не подписывали, но брало, о том, что они не будут расширяться. Тем не менее мы постоянно видим расширение НАТО. И к нашим границам оно приближается. Особенно мы это видим в Прибалтике и Польше. Польшу вообще превратили в ударный кулак! Потенциально несет угрозу Союзному государству. Поэтому естественно, с учетом того, что накануне даже этой СВО Путин и Российская Федерация официально обратились с предложением о деэскалации, и это предложение было не просто не услышано, а высмеяно в СМИ западных стран. Было видно, что проводится Соединенными Штатами операция, продуманная и просчитанная на эскалацию. Самая главная мысль: размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси – это шаг к деэскалации. Мы хотим вынудить Вашингтон к диалогу.
Надежда Сасс:
Это по мнению Вадима Боровика. А вот что сказал польский депутат Марек Савицкий.
Марек Савицкий, депутат Сейма от «Крестьянской партии», экс-министр сельского хозяйства Польши:
Настало самое время для того, чтобы и на территории Польши разместить ядерное оружие, чтобы оно также сдерживало Путина. Нам вовсе не нужно его применять, но им стоит обладать. Не помешает быть в состоянии готовности. Необходимо сказать и то, что мы не дадим своего согласия ни на раздел, ни на шантаж.
Надежда Сасс:
Как бы Германия сейчас ни обижалась на США, но ключевая воинствующая скрипка сегодня в Альянсе – это, безусловно, Польша. Как реагировать на подобные заявления?
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):
Во-первых, реакция уже прозвучала в действиях наших лидеров, лидеров России и Республики Беларусь. Я напомню по поводу эскалации, приведу к этой мысли. До 2013 года мы наблюдали за тем, как расширяется НАТО. Причем в нулевые годы этот процесс пошел просто с необратимой скоростью. И Прибалтика, и Венгрия, и другие страны. На наши заявления никто не реагировал, как говорит Вадим, посмеивались, глумились. Но наступил 2013 год, когда Россия прямо указала Вашингтону, что они размещают пусковые установки МК-41 на территории Восточной Европы, которые могут применяться не как установки для использования зенитно-управляемых ракет, а как наступательное вооружение. Они могут стрелять «Томагавками», ракетами средней дальности. И Путин прямо говорил об этом Вашингтону. Они продолжали смеяться. То есть они размещали уже пусковые установки вдоль нашей границы и продолжали смеяться. Это после того, как они расширили НАТО на Восток, как они в шести государствах Европы создали инфраструктуру для ядерного оружия. Я напомню, есть еще и Греция, где есть хранилища для ядерного оружия. И туда тоже могут быть размещены боеприпасы в случае необходимости. Опять же, по нашим данным, такая инфраструктура тайно создается в Прибалтике и на территории Польши. Уже работы идут, инженерные войска трудятся. И достаточно одного сигнала из Вашингтона, чтобы перевезти туда дополнительные боеприпасы. Извините меня, когда за год до начала специальной военной операции, весной 2021 года, Вашингтон стал официально поставлять Украине летальные вооружения – Javelin, NLAW и так далее, бронетехнику, летальные вооружения – открыто. За год до спецоперации!
Это кто нас там упрекает, что мы что-то эскалируем? Это они занимались эскалацией. И когда по территории Российской Федерации, начиная с ноября-декабря 2021 года, стали боеприпасы в Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую области, в Крым Российской Федерации, что оставалось России делать? Смотреть, как по нашим людям бьют уже тяжелой артиллерией НАТО, РСЗО производства НАТО. То есть стоять и дальше смотреть на все это? Какая должна быть реакция у Путина? Какая должна быть реакция у Лукашенко, когда вокруг его границ, прежде всего западных, концентрируются вооружения, тяжелые вооружения? Спецназ Польши, спецназ, по сути, НАТО. Перебрасываются дополнительные, уже не на ротационной основе, а на постоянную основу перебрасываются военнослужащие США. То есть американских подразделений. Дивизия ВДВ сюда прилетела! Ну извините меня, нужно что-то делать. И те действия, которые делают наши лидеры, они абсолютно адекватные в этой обстановке.
Наоборот даже, я слушаю экспертное сообщество. Они даже возмущаются: надо больше жести! Путин с Лукашенко мягкие еще политики. Можно было еще пожестче, как это в Вашингтоне любят делать. Но знаете, у нас все-таки лидеры соблюдают международное право. Мы делаем все в рамках международного права, потому что наши действия сегодня будут судить дети, внуки в будущем. И вот историки будущего рассудят в нашу пользу этот конфликт, а не в пользу коллективного Запада.