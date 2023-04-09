«Возмущаются: надо больше жести! Путин с Лукашенко мягкие ещё политики!» Александр Михайлов об СВО и ядерном оружии

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:

Давайте обратим внимание на карту размещения тактического ядерного оружия в Европе Соединенными Штатами Америки.

Вадим Боровик, политолог:

Они были в чем заинтересованы? В том, что тактическое ядерное оружие позволяет более эффективно на поле боя решать какие-то вопросы. Надо убрать аэродром – одного заряда достаточно. Это был такой вариант противостояния. Но мы потом распустили организацию Варшавского договора. Мы, в принципе, вели переговоры в том ключе, что Россия и НАТО будут сотрудничать, взаимодействовать. НАТО брало на себя обязательство, как они говорят, не подписывали, но брало, о том, что они не будут расширяться. Тем не менее мы постоянно видим расширение НАТО. И к нашим границам оно приближается. Особенно мы это видим в Прибалтике и Польше. Польшу вообще превратили в ударный кулак! Потенциально несет угрозу Союзному государству. Поэтому естественно, с учетом того, что накануне даже этой СВО Путин и Российская Федерация официально обратились с предложением о деэскалации, и это предложение было не просто не услышано, а высмеяно в СМИ западных стран. Было видно, что проводится Соединенными Штатами операция, продуманная и просчитанная на эскалацию. Самая главная мысль: размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси – это шаг к деэскалации. Мы хотим вынудить Вашингтон к диалогу. Надежда Сасс:

Это по мнению Вадима Боровика. А вот что сказал польский депутат Марек Савицкий.

Марек Савицкий, депутат Сейма от «Крестьянской партии», экс-министр сельского хозяйства Польши:

Настало самое время для того, чтобы и на территории Польши разместить ядерное оружие, чтобы оно также сдерживало Путина. Нам вовсе не нужно его применять, но им стоит обладать. Не помешает быть в состоянии готовности. Необходимо сказать и то, что мы не дадим своего согласия ни на раздел, ни на шантаж. Надежда Сасс:

Как бы Германия сейчас ни обижалась на США, но ключевая воинствующая скрипка сегодня в Альянсе – это, безусловно, Польша. Как реагировать на подобные заявления?