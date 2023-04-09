Хотят создать угрозу для России. Что означает вступление Финляндии в НАТО и чем это грозит Хельсинки?

Пополнение НАТО вызвало неоднозначную реакцию мирового сообщества. Но прежде чем оценить такой шаг Финляндии – эта страна стала 31-м членом блока – и чем это грозит Хельсинки, давайте пройдемся по истории Альянса. Тем более, что есть повод. 4 апреля НАТО отметило 74-годовщину со дня основания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На бумаге НАТО создавалось как оборонный блок в Европе, но война в Корее, а затем во Вьетнаме показали истинные цели США – перенести войну на территорию третьих стран, используя западные вооружения и ресурсы.

В это же время США всерьез рассматривали концепцию превентивного ядерного удара по СССР, и первоначально НАТО планировало массовые бомбардировки Советского Союза с авиабаз Западной Германии. По сути, европейцам нужно было пожертвовать собой в случае крупного столкновения с СССР. Но это устраивало далеко не всех, и в Альянсе началась борьба за управление. Франция предлагала создать трехсторонний директорат для принятия решений, например, об участии в конфликте с Советским Союзом. В итоге такая демократия в НАТО не прошла, а Париж даже покинул блок. Франция вернулась в Альянс только при Николя Саркози, когда проводилась операция в Ливии. Но после второго захода Париж фактически потерял в НАТО хоть какую-то самостоятельность и теперь полностью выполняет пожелания США. Как, например, это было с контрактом на ядерные подлодки для Австралии, которые будут строить Штаты.

Это, к слову, яркий пример того, как войну поставили на коммерческие рельсы. Участники Альянса могут покупать любые вооружения, но по факту основной продавец техники – Америка. Эта схема стала особенно очевидна сейчас, когда в Украину сплавляют старую советскую технику – в бывших странах Варшавского договора ее предостаточно, а Восточная Европа массово закупает американские образцы – танки, РСЗО, системы ПВО. И чем дольше война, тем больше доходы американского ВПК. При этом каждый участник Альянса обязан тратить 2 % ВВП на закупку оружия. Польша пошла дальше и закладывает в военные расходы 3 %. Это сигнал для США, что Варшава готова сотрудничать и, если что, разместит у себя и тактическое ядерное оружие.

О таких планах Польши мы узнали на неделе, хотя еще раньше Варшава выступала с подобными инициативами. Но кто им даст ядерное оружие? Да и Дуде и Моравецкому как минимум нужно выиграть выборы, чтобы показать, что они полностью контролируют ситуацию в стране. Поэтому агрессивные польские заявления – это скорее пиар перед электоральной кампанией, чтобы создать у граждан чувство угрозы и страха. А вот какие чувства вызывает вступление Финляндии в НАТО, расскажут наши корреспонденты. Присоединение Финляндии к НАТО открывает Альянсу многие перспективы. В частности, дорога к Санкт-Петербургу. Американцы не скрывают, что тем самым хотят создать угрозу для России. А в перспективе именно на базе финской армии может быть организована сухопутная наступательная группировка, как это уже сделано в Польше.

Саули Ниинисте, президент Финляндии:

Каждая страна максимизирует собственную безопасность. Как и Финляндия. В то же время членство в НАТО укрепляет наши международные позиции и пространство для маневра. Как партнер мы уже давно активно участвуем в деятельности НАТО. В будущем Финляндия внесет вклад в коллективное сдерживание и оборону Альянса.

Еще одно важное преимущество Финляндии – наличие подразделений, которые способны действовать в условиях Крайнего Севера. Теперь НАТО получило не только выход к Арктике, но и возможность оспорить статус России как ведущей арктической державы. Как считают эксперты, США и другие страны НАТО уже давно рассматривают Крайний Север в качестве «потенциально конфликтного региона». Поэтому для них так важно активизировать здесь свою военную деятельность, усилить интенсивность учений и увеличить свое присутствие.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Крайний Север становится все более важным регионом. И отчасти потому, что Россия существенно нарастила там свое военное присутствие, расконсервировала старые советские базы и инфраструктуру и развернула там дополнительные подводные лодки и современное ядерное вооружение. Семь из восьми арктических стран, состоящих в Арктическом совете, входят или скоро войдут в НАТО. Поэтому НАТО, конечно, также можно назвать арктическим альянсом. Тем самым вокруг России на северо-западном направлении замыкается пояс недружественных стран. И окончательно похоронены планы на «новые Хельсинкские соглашения», то есть разрядку. Еще в начале недели Россия разделяла около 1 200 километров сухопутной границы с пятью странами НАТО. Вступление Финляндии увеличило ее более чем в два раза. При чем финны активно оборудуют и укрепляют границу с Россией, строя там забор.

И хоть финские власти считают вступление в НАТО гарантией безопасности не только для страны, но и для всего мира, многие эксперты с этим не согласятся. Отказавшись от своего нейтралитета, Хельсинки буквально поставил себя под удар. В случае прямого военного противостояния между Россией и НАТО Финляндия может стать первой целью российского ядерного оружия. Москва уже пообещала предпринять ответные меры, чтобы максимально снизить угрозу национальной безопасности. Кроме того, присоединение Финляндии к НАТО может серьезно отразиться на российско-финляндских двусторонних отношениях. Хотя еще недавно это были дружественные друг другу страны.

Сергей Шойгу, министр обороны России:

НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боеготовности объединенных вооруженных сил. Активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Беларуси. В этих условиях мы принимаем ответные меры, отстаиваем безопасность Союзного государства. Как отметили в МИД России, конкретные шаги Москвы будут зависеть от условий интеграции Финляндии в Североатлантический альянс. Включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений. Мягко говоря, неудачное решение финского правительства отмечают и многие зарубежные эксперты, называя отказ от нейтралитета худшим вариантом для страны.

Цуй Хэн, помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета:

Для стран, оказавшихся между крупными державами, не принимать чью-либо сторону на самом деле является очень рациональным выбором. А Финляндия полностью отказалась от своего нейтралитета, что, несомненно, повысит риски для безопасности самой Финляндии.