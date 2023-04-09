Обрушение дома во Франции: под завалами могут находиться ещё 10 человек

Новости Франции. Под завалами 4-этажного дома во Франции могут находиться до 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил глава МВД страны.

Ночью в центре Марселя обвалился, а после и загорелся жилой дом. Как минимум 6 человек получили травмы, большинство пострадавших в тяжелом состоянии. На месте происшествия находятся около сотни спасателей, но приступить к поиску выживших они пока не могут. Работу осложняют пожар и угроза обрушения соседних зданий. Жильцы близлежащих домов эвакуированы. Причины ЧП не установлены.