Прямой эфир

Обрушение дома во Франции: под завалами могут находиться ещё 10 человек

09 апреля 2023 16:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Под завалами 4-этажного дома во Франции могут находиться до 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил глава МВД страны.

Обрушение дома во Франции: под завалами могут находиться ещё 10 человек-1

Ночью в центре Марселя обвалился, а после и загорелся жилой дом. Как минимум 6 человек получили травмы, большинство пострадавших в тяжелом состоянии. На месте происшествия находятся около сотни спасателей, но приступить к поиску выживших они пока не могут. Работу осложняют пожар и угроза обрушения соседних зданий. Жильцы близлежащих домов эвакуированы. Причины ЧП не установлены.

Обрушение дома во Франции: под завалами могут находиться ещё 10 человек-4

По предварительной версии, его спровоцировал взрыв.

# Обрушение дома # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гамбурге из-за пожара на складах эвакуированы 140 человек
09 апреля 2023 16:17

В Гамбурге из-за пожара на складах эвакуированы 140 человек

Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины после завершения спецоперации
09 апреля 2023 15:13

Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины после завершения спецоперации

В Великобритании могут отменить более 350 тысяч медицинских приёмов и операций из-за забастовок медиков
09 апреля 2023 15:08

В Великобритании могут отменить более 350 тысяч медицинских приёмов и операций из-за забастовок медиков