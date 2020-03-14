ВОЗ: Европа стала новым эпицентром коронавируса

Новости мира. Европа – новый эпицентр коронавируса. Об этом 14 марта заявил глава Всемирной организации здравоохранения. Скорость распространения опасной инфекции по Европе превысила рост числа заражений в Китае в разгар эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении В мире сейчас более 130 тысяч случаев заражения. Это заставило многие страны закрывать свои границы, школы, университеты и отменять большие мероприятия.

Президент Дональд Трамп 13 марта объявил о введении в США общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. К тому же Штаты ввели и временный запрет на въезд из стран Европы. «Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить» Границу закрывает Вьетнам. О таком же шаге заявила Польша. Въезд для иностранцев в минувшую пятницу запретили Кипр и Чехия.