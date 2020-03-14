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В Беларуси из-за коронавируса отменяют часть железнодорожных и авиарейсов. Рассказываем, какие

14 марта 2020 11:29
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Новости Беларуси. «Белавиа» с 14 марта приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск – Рим – Минск. Такое решение принято из-за эпидемии коронавируса в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси из-за коронавируса отменяют часть железнодорожных и авиарейсов. Рассказываем, какие-1

Мера предосторожности будет действовать до 15 апреля. Всего отмены рейсов коснулись более 20 стран в Европе и Азии. Полный список доступен на сайте авиаперевозчика. Деньги за купленные билеты вернут в полном объеме.

Временная приостановка курсирования составов и у БЖД. Так, 14 марта отменяются поезда Минск – Брест – Минск. А с 15 марта – в обратном направлении. Сроки возврата билетов не ограничены. Пассажиров просят уточнять информацию по телефону 105.

В Беларуси из-за коронавируса отменяют часть железнодорожных и авиарейсов. Рассказываем, какие-4

Кроме того, с 15 марта границы для иностранцев – в том числе и белорусов – закрывает Украина. Ограничения продлятся как минимум две недели.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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