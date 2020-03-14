В Беларуси из-за коронавируса отменяют часть железнодорожных и авиарейсов. Рассказываем, какие

Новости Беларуси. «Белавиа» с 14 марта приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск – Рим – Минск. Такое решение принято из-за эпидемии коронавируса в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Белавиа» с 14 марта приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск – Рим – Минск. Такое решение принято из-за эпидемии коронавируса в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мера предосторожности будет действовать до 15 апреля. Всего отмены рейсов коснулись более 20 стран в Европе и Азии. Полный список доступен на сайте авиаперевозчика. Деньги за купленные билеты вернут в полном объеме.
Временная приостановка курсирования составов и у БЖД. Так, 14 марта отменяются поезда Минск – Брест – Минск. А с 15 марта – в обратном направлении. Сроки возврата билетов не ограничены. Пассажиров просят уточнять информацию по телефону 105.
Кроме того, с 15 марта границы для иностранцев – в том числе и белорусов – закрывает Украина. Ограничения продлятся как минимум две недели.
Читайте также:
«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении
«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»
Медики рассказали, какие последствия могут быть у переболевших коронавирусом людей