Трамп продлил санкции в отношении Ирана

Новости США. США еще на год продлили санкции в отношении Ирана. Президент Дональд Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает действие чрезвычайного положения в отношении Тегерана, объявленного почти 25 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе говорится, что действия и политика властей Ирана продолжают представлять особую угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США.