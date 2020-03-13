Трамп продлил санкции в отношении Ирана
Новости США. США еще на год продлили санкции в отношении Ирана. Президент Дональд Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает действие чрезвычайного положения в отношении Тегерана, объявленного почти 25 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В документе говорится, что действия и политика властей Ирана продолжают представлять особую угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США.
Напомним, 15 марта 1995 года президент США Билл Клинтон заблокировал сделку между американской и иранской нефтяными компаниями на разведку двух месторождений у побережья Ирана. А 8 мая Клинтон издал указ, запрещающий фирмам США разрабатывать иранские нефтяные и газовые месторождения, а также приобретать иранское черное золото для продажи третьим странам. Эти меры были обусловлены сведениями, согласно которым Иран якобы продолжал оказывать содействие терроризму.