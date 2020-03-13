Новости мира. Входящие в ОПЕК Кувейт и Ирак снизят цены на нефть в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Входящие в ОПЕК Кувейт и Ирак снизят цены на нефть в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение страны приняли вслед за Саудовской Аравией. Аналитики считают, что это произошло на фоне «ценовой войны» между Эр-Риядом и Москвой.
Напомним, проведенные ранее переговоры ОПЕК в Вене завершились провалом. Саудовская Аравия предлагала сократить добычу нефти, а Россия – сохранить существующие условия. В итоге страны не пришли к общему мнению, и соглашение распалось, из-за чего нефтяные рынки вскоре отреагировали обвалом. В связи со сложившейся ситуацией ОАЭ предложили создать новое соглашение.