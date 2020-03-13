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Кувейт и Ирак снизят цены на нефть в апреле

13 марта 2020 11:59
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Новости мира. Входящие в ОПЕК Кувейт и Ирак снизят цены на нефть в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кувейт и Ирак снизят цены на нефть в апреле-1

Такое решение страны приняли вслед за Саудовской Аравией. Аналитики считают, что это произошло на фоне «ценовой войны» между Эр-Риядом и Москвой.

Кувейт и Ирак снизят цены на нефть в апреле-4

Напомним, проведенные ранее переговоры ОПЕК в Вене завершились провалом. Саудовская Аравия предлагала сократить добычу нефти, а Россия – сохранить существующие условия. В итоге страны не пришли к общему мнению, и соглашение распалось, из-за чего нефтяные рынки вскоре отреагировали обвалом. В связи со сложившейся ситуацией ОАЭ предложили создать новое соглашение. 

# Добыча нефти # Фотофакт

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