50 триллионов знаков после запятой. День числа Пи отмечают 14 марта

Новости мира. 14 марта во всем мире отмечают весьма необычный праздник – день числа Пи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это математическая константа, выражающая отношение длины окружности к диаметру. Ее начинают изучать школьники в 6-7 классе. Но, как выяснилось, большая часть учеников все-таки не может объяснить значение этого числа. А ученые-математики до сих пор занимаются исследованиями, ведь за привычными 3,14 следует бесконечный набор цифр.

Денис Васильев, заведующий отделом теории чисел института математики НАН Беларуси:

Число Пи особое в плане того, что в XVIII веке было доказано, что это число иррациональное. Его нельзя записать в виде конечной десятичной дроби или даже бесконечной периодической дроби. Удивительно, что многие задачи, в которых число Пи появляется в видео ответа, не связаны с геометрией – по крайней мере, на первый взгляд.