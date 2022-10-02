Прямой эфир

Вотум к Трасс, протесты в Молдове и победа правых в Италии. Почему штормит Европу?

02 октября 2022 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Простые европейцы все лучше и все больше чувствуют фальшь своих политиков. Это выливается в протестные настроения и народные волнения, которые поражают одну европейскую страну за другой, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Вотум к Трасс, протесты в Молдове и победа правых в Италии. Почему штормит Европу?-1

Ольга Коршун, СТВ:
В эпицентре недовольства оказалась Великобритания. И, в частности, новый премьер-министр. Лиз Трасс в этой должности без году неделя, что называется. И за такой короткий срок уже успела нажить себе врагов. Парламент Великобритании начал готовить вотум недоверия премьеру. Недовольство депутатов вызвали экономические инициативы Трасс.

Премьера Великобритании Лиз Трасс обвинили в трате госбюджета на собственные нужды.

Вотум к Трасс, протесты в Молдове и победа правых в Италии. Почему штормит Европу?-4

Если британский глава кабмина еще может выйти сухой из воды, то у президента Молдовы дела заметно хуже. Уже несколько недель в Кишиневе не утихают протесты. Люди требуют отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов. Демонстранты обвиняют власть в росте цен на продукты и энергоносители на фоне антироссийских санкций. И вот с таким багажом проблем Молдова всеми силами пытается влиться в европейскую семью. Но, похоже, там и без нее куча проблем. Судя по результатам последних выборов, Европа резко уходит вправо. Что скрывается за таким поворотом?

Резкие последствия политических маневров оценит Валерия Попкова.

Вотум к Трасс, протесты в Молдове и победа правых в Италии. Почему штормит Европу?-7

Ольга Коршун:
Как судьба ЕС сложится дальше, учитывая то, как голосуют и за кого голосуют простые европейцы?

Вотум к Трасс, протесты в Молдове и победа правых в Италии. Почему штормит Европу?-10

Валерия Попкова, СТВ:
Раньше политологи спорили, когда и распадется ли Евросоюз. Теперь вопрос один, и он кардинально изменился: от чего именно падет Европа? Это может быть энергетический кризис, экономический, военные конфликты. Или, как показывают последние события, расхождения в политическом курсе. Как это произошло и с Италией.

Вотум к Трасс, протесты в Молдове и победа правых в Италии. Почему штормит Европу?-13

На этой неделе в стране прошли выборы в парламент. Впервые с фашистских времен победу на них одержала правоцентристская коалиция. В нее входят партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия». А новым премьер-министром, вероятнее всего, станет лидер ультраправой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. Если это произойдет, то она станет первой женщиной, которая возглавит правительство. Однако это не самые главные изменения.

Вотум к Трасс, протесты в Молдове и победа правых в Италии. Почему штормит Европу?-16

Теперь правящая коалиция – это евроскептики и убежденные сторонники национального приоритета над Европейским союзом. Как считают эксперты, в скором времени Италия может пойти по пути Польши и Венгрии. То есть новое правительство поставит своей целью ослабить компетенции ЕС и максимально ограничить влияние Евросоюза на Италию. Один из вариантов – отказаться от евро и вернуться к лире. Люди такие изменения поддерживают. Сразу после оглашения результатов итальянцы начали избавляться от европейских флагов. И буквально срывать их со зданий.

Вотум к Трасс, протесты в Молдове и победа правых в Италии. Почему штормит Европу?-19

В Еврокомиссии после такого сразу насторожились. Ведь новая правящая коалиция Италии может стать угрозой для целостности Евросоюза. Премьер-министр Франции заявила, что Европейский союз будет внимательно следить за соблюдением определенных прав человека и ценностей в Италии.

Вотум к Трасс, протесты в Молдове и победа правых в Италии. Почему штормит Европу?-22

Элизабет Борн, премьер-министр Франции:
В Европе у нас есть определенные ценности, и, очевидно, мы будем проявлять бдительность. Эти ценности, касающиеся прав человека и уважения других. И теперь дело за президентом Итальянской Республики.

Вотум к Трасс, протесты в Молдове и победа правых в Италии. Почему штормит Европу?-25

Ранее в право шагнула и Швеция. Там также прошли выборы в парламент, на которых победу с минимальным перевесом голосов одержали партии правоконсервативного лагеря. Поэтому в ближайшее время в стране может возрасти влияние националистических партий, которые больше не будут выполнять требования ЕС, потому что сотрудничество в рамках союза не является для них важным. В результате возрастет риск того, что механизм Евросоюза начнет пробуксовывать или вовсе сломается, как это уже происходит в отношениях с Польшей и Венгрией.

Вотум к Трасс, протесты в Молдове и победа правых в Италии. Почему штормит Европу?-28

Валерия Попкова:
И как бы Еврокомиссия ни пыталась сдержать бунтующие страны с помощью санкций, урезания бюджета и постоянных разговоров, за всеми не уследишь. А желающих выбраться из под «опеки» Евросоюза появляется все больше.

Читайте также:

Комитет ООН по правам человека призвал остановить демонтаж монументов воинам-антифашистам в Латвии

Инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей

Польша проводит инвентаризацию бомбоубежищ в стране. Гражданам что-то угрожает?

# Международная политика # Валерия Попкова # Ольга Коршун # Лиз Трасс # Джорджа Мелони # Элизабет Борн # Майя Санду # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Политолог из России: с 2008 года мы находимся в ситуации постоянных шоков. Экономический рост – это заполнение пустот
02 октября 2022 16:34

Политолог из России: с 2008 года мы находимся в ситуации постоянных шоков. Экономический рост – это заполнение пустот

Раньше Ирак и Сирия, сейчас Россия и Беларусь. Из ООН пытаются сделать трибуну, с которой осуждают неугодных
02 октября 2022 16:04

Раньше Ирак и Сирия, сейчас Россия и Беларусь. Из ООН пытаются сделать трибуну, с которой осуждают неугодных

В Москве прощаются с Борисом Моисеевым. Церемония проходит без камер
02 октября 2022 10:37

В Москве прощаются с Борисом Моисеевым. Церемония проходит без камер