Вотум к Трасс, протесты в Молдове и победа правых в Италии. Почему штормит Европу?

Простые европейцы все лучше и все больше чувствуют фальшь своих политиков. Это выливается в протестные настроения и народные волнения, которые поражают одну европейскую страну за другой, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

В эпицентре недовольства оказалась Великобритания. И, в частности, новый премьер-министр. Лиз Трасс в этой должности без году неделя, что называется. И за такой короткий срок уже успела нажить себе врагов. Парламент Великобритании начал готовить вотум недоверия премьеру. Недовольство депутатов вызвали экономические инициативы Трасс. Премьера Великобритании Лиз Трасс обвинили в трате госбюджета на собственные нужды.

Если британский глава кабмина еще может выйти сухой из воды, то у президента Молдовы дела заметно хуже. Уже несколько недель в Кишиневе не утихают протесты. Люди требуют отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов. Демонстранты обвиняют власть в росте цен на продукты и энергоносители на фоне антироссийских санкций. И вот с таким багажом проблем Молдова всеми силами пытается влиться в европейскую семью. Но, похоже, там и без нее куча проблем. Судя по результатам последних выборов, Европа резко уходит вправо. Что скрывается за таким поворотом? Резкие последствия политических маневров оценит Валерия Попкова.

Ольга Коршун:

Как судьба ЕС сложится дальше, учитывая то, как голосуют и за кого голосуют простые европейцы?

Валерия Попкова, СТВ:

Раньше политологи спорили, когда и распадется ли Евросоюз. Теперь вопрос один, и он кардинально изменился: от чего именно падет Европа? Это может быть энергетический кризис, экономический, военные конфликты. Или, как показывают последние события, расхождения в политическом курсе. Как это произошло и с Италией.

На этой неделе в стране прошли выборы в парламент. Впервые с фашистских времен победу на них одержала правоцентристская коалиция. В нее входят партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия». А новым премьер-министром, вероятнее всего, станет лидер ультраправой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. Если это произойдет, то она станет первой женщиной, которая возглавит правительство. Однако это не самые главные изменения.

Теперь правящая коалиция – это евроскептики и убежденные сторонники национального приоритета над Европейским союзом. Как считают эксперты, в скором времени Италия может пойти по пути Польши и Венгрии. То есть новое правительство поставит своей целью ослабить компетенции ЕС и максимально ограничить влияние Евросоюза на Италию. Один из вариантов – отказаться от евро и вернуться к лире. Люди такие изменения поддерживают. Сразу после оглашения результатов итальянцы начали избавляться от европейских флагов. И буквально срывать их со зданий.

В Еврокомиссии после такого сразу насторожились. Ведь новая правящая коалиция Италии может стать угрозой для целостности Евросоюза. Премьер-министр Франции заявила, что Европейский союз будет внимательно следить за соблюдением определенных прав человека и ценностей в Италии.

Элизабет Борн, премьер-министр Франции:

В Европе у нас есть определенные ценности, и, очевидно, мы будем проявлять бдительность. Эти ценности, касающиеся прав человека и уважения других. И теперь дело за президентом Итальянской Республики.