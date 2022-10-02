В Москве прощаются с Борисом Моисеевым. Церемония проходит без камер

Новости России. В Москве сегодня, 2 октября, прощаются с Борисом Моисеевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония организована в траурном зале Троекуровского кладбища в закрытом для видеокамер режиме. Напомним, о смерти артиста стало известно 27 сентября. О причинах ничего не сообщается. В последнее время Борис Моисеев боролся с последствиями перенесенных инсультов и не появлялся на публике. Его не стало на 69-м году жизни.