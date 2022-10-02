Раньше Ирак и Сирия, сейчас Россия и Беларусь. Из ООН пытаются сделать трибуну, с которой осуждают неугодных

Перенесемся в Нью-Йорк, на Ист-Ривер, где расположена известная на весь мир штаб-квартира ООН. Там подвели итоги недели высокого уровня. В 2022 году в общих прениях участвовали 190 ораторов, в том числе 76 глав государств, 50 глав правительств, 4 вице-президента, 5 вице-премьер-министров, 48 министров и 7 глав делегаций. То есть мнений было предостаточно, чтобы понять, что происходит в мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь также принимала участие. И вот к чему мы пришли, наблюдая за Генассамблеей.

ООН находится под влиянием США. Это ни для кого не секрет, и это даже не пытаются скрывать. Организацию финансируют в основном Штаты, и последние 30 лет из ООН пытаются сделать трибуну, с которой западный мир осуждает и обличает неугодных. Совсем недавно это были Ирак и Сирия. А сейчас Россия и Беларусь. Но не все согласны с таким мнением на наш счет. Не желая публично выступать против, страны из сферы американского влияния начали предлагать Беларуси непубличные, неформальные контакты. Здесь играет роль и заинтересованность в наших калийных удобрениях, и корректировка транзитных маршрутов, и проблемы в сфере безопасности. С учетом санкций такие контакты не всегда возможны на формальном уровне, но дипломатическая практика в этом случае подстраивается под запрос, а не наоборот.

Беларусь на полях ООН продемонстрировала, что готова к таким контактам. Другой вопрос, как их развивать с учетом того, что против Европы фактически выбрана тактика экономического уничтожения. Только играя на противоречиях между интересами США и национальных государств ЕС, Беларусь сможет сохранить хотя бы часть прежних коммерческих контрактов, пусть и через цепочку посредников. Это направление пока видится вполне перспективным.

Второй сигнал – военная безопасность. Наш министр иностранных дел в своем выступлении подчеркивал, что сохранение военно-политического союза с Россией сегодня не является предметом торга. Это, по сути, ответ на ту роль, которую совсем недавно предлагали нам западные партнеры. Это роль новой Югославии времен холодной войны, когда страна балансировала между двумя блоками – США и СССР. Но где сейчас Югославия? В современном мире ей места не нашлось. Ну и, наконец, Владимир Макей не исключил риска планетарной войны. Об этом он говорил в интервью российским СМИ.