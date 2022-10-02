Политолог из России: с 2008 года мы находимся в ситуации постоянных шоков. Экономический рост – это заполнение пустот

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Россию. Президент пообщался с Владимиром Путиным на Черноморском побережье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обсудили и глобальное, и точечное взаимодействия в разных сферах. Согласованы и уже работают восемь проектов по импортозамещению. Впереди еще несколько. Так что наше сотрудничество не сводится к решению вопросов безопасности. Уровень экономического взаимодействия, как и уровень доверия между партнерами, только растет.

Инвестпроекты фактически – это высшее доверие нашим производителям. Экономисты объясняют логику: Россия уверена, что деньги, вложенные в белорусские производства, через время принесут выгоды больше, чем если бы они лежали в банке.