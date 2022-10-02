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Политолог из России: с 2008 года мы находимся в ситуации постоянных шоков. Экономический рост – это заполнение пустот

02 октября 2022 16:34
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Россию. Президент пообщался с Владимиром Путиным на Черноморском побережье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обсудили и глобальное, и точечное взаимодействия в разных сферах. Согласованы и уже работают восемь проектов по импортозамещению. Впереди еще несколько. Так что наше сотрудничество не сводится к решению вопросов безопасности. Уровень экономического взаимодействия, как и уровень доверия между партнерами, только растет.

Инвестпроекты фактически – это высшее доверие нашим производителям. Экономисты объясняют логику: Россия уверена, что деньги, вложенные в белорусские производства, через время принесут выгоды больше, чем если бы они лежали в банке.

Политолог из России: с 2008 года мы находимся в ситуации постоянных шоков. Экономический рост – это заполнение пустот-1

Василий Колташов, политолог (Россия):
У нас благодаря американским экономистам сложилось представление об экономическом росте как о чем-то, что обязательно и непрерывно идет и происходит, что это вообще нормально. Но с 2008 года мы находимся в ситуации постоянных шоков разнообразных. Так вот, экономический рост – это заполнение пустот. Вот у нас чего-то нет, например, достаточного количества подшипников, каких-то моторов. Это проблема. Но это проблема, которая открывает новые возможности. Следовательно, нам нужны эффективные и масштабные структуры для конкуренции. Нужно создавать корпорации.

По итогам года Беларусь и Россия прогнозируют рекордный товарооборот. Какие совместные проекты уже работают, читайте здесь.

# Международная политика # Василий Колташов # Фотофакт

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