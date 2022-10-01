Польша проводит инвентаризацию бомбоубежищ в стране. Гражданам что-то угрожает?

Новости Польши. Польша проводит инвентаризацию бомбоубежищ в стране. Об этом заявил замминистра внутренних дел Блажей Побожи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом проверят даже те, которые не находятся в распоряжении местных властей.