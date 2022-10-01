Польша проводит инвентаризацию бомбоубежищ в стране. Гражданам что-то угрожает?

Новости Польши. Польша проводит инвентаризацию бомбоубежищ в стране. Об этом заявил замминистра внутренних дел Блажей Побожи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом проверят даже те, которые не находятся в распоряжении местных властей.
Поводом для этого стали опасения Варшавы касательно возможной аварии на Запорожской АЭС. Однако руководитель по атомной энергии страны Лукаш Млынаркевич уверен, что полякам ничего не угрожает. Поэтому призвал жителей не употреблять йодосодержащие препараты в попытке обезопасить себя от радиации.