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Польша проводит инвентаризацию бомбоубежищ в стране. Гражданам что-то угрожает?

01 октября 2022 09:06
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Новости Польши. Польша проводит инвентаризацию бомбоубежищ в стране. Об этом заявил замминистра внутренних дел Блажей Побожи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом проверят даже те, которые не находятся в распоряжении местных властей.

Польша проводит инвентаризацию бомбоубежищ в стране. Гражданам что-то угрожает?-1

Поводом для этого стали опасения Варшавы касательно возможной аварии на Запорожской АЭС. Однако руководитель по атомной энергии страны Лукаш Млынаркевич уверен, что полякам ничего не угрожает. Поэтому призвал жителей не употреблять йодосодержащие препараты в попытке обезопасить себя от радиации.

# Международная политика # Блажей Побожи # Лукаш Млынаркевич # Новости Польши # Фотофакт

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