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Премьера Великобритании Лиз Трасс обвинили в трате госбюджета на собственные нужды

29 сентября 2022 15:11
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Новости Великобритании. Нового премьера Великобритании Лиз Трасс назвали угрозой для экономики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьера Великобритании Лиз Трасс обвинили в трате госбюджета на собственные нужды-1

С таким громким обвинением в адрес главы правительства выступил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. По его словам, именно из-за ее так называемого «плана поддержки экономики» у этой самой экономики и возникли серьезные проблемы. Как заявил политик, Трасс потеряла контроль над ситуацией. А ее популистское решение снизить налоги будет касаться только богатых британцев. Стоит отметить, что за короткий срок, что она работает на посту премьера, против нее выдвинули довольно много обвинений. В частности, генпрокурор обвинила ее в трате бюджетных денег на собственные нужды.

# Международная политика # Лиз Трасс # Кир Стармер # Фотофакт

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