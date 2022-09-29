Премьера Великобритании Лиз Трасс обвинили в трате госбюджета на собственные нужды

С таким громким обвинением в адрес главы правительства выступил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер. По его словам, именно из-за ее так называемого «плана поддержки экономики» у этой самой экономики и возникли серьезные проблемы. Как заявил политик, Трасс потеряла контроль над ситуацией. А ее популистское решение снизить налоги будет касаться только богатых британцев. Стоит отметить, что за короткий срок, что она работает на посту премьера, против нее выдвинули довольно много обвинений. В частности, генпрокурор обвинила ее в трате бюджетных денег на собственные нужды.