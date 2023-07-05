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Песков: угроза диверсий на ЗАЭС остаётся высокой

05 июля 2023 09:55
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Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает серьезные опасения. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков сообщил о принятии всех необходимых мер для противодействия угрозам. Он отметил, что Киев уже проявил свою безрассудность в подрыве Каховской ГЭС, а сейчас существует реальная угроза диверсий со стороны украинских властей на ЗАЭС. Возможные последствия таких действий могут быть катастрофическими.

Ранее Песков также сообщал, что от украинской стороны исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Путин

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