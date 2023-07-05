Резников признался, что российские системы РЭБ подавляют украинские РСЗО HIMARS

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять GPS-наводящиеся боеприпасы и ракеты HIMARS. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РИА Новости.

Резников сообщил, что украинские боеприпасы высокоточные, но российские мощные радиоэлектронные системы нашли способы их обездвижить. Он уточнил, что Россия разрабатывает меры противодействия, о чем Украина информирует своих партнеров, а в качестве ответа на что они создают новые контрмеры.

Кроме того, Резников обратил внимание, что Украина не так давно подписала контракты на сервисное обслуживание с британской оборонной компанией Babcock International, французской Nexter Systems, занимающейся производством артиллерии, и немецкой Rheinmetall, которая известна производством танков Leopard.

Министерство иностранных дел России отметило, что страны НАТО идут на определенный риск, поставляя оружие Украине, а в Кремле подчеркнули, что расширение вооружения ВСУ со стороны Запада будет иметь отрицательный эффект.