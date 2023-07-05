Песков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Оснований для продления зерновой сделки на данный момент нет. Но время еще есть. Такое заявление сделал в среду, 5 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.

По словам Пескова, решение по зерновой сделке официально еще не объявлено. Время еще есть, чтобы была выполнена та часть договоренностей, которая касается России. Пока она не соблюдена, потому оснований для продления сделки на данный момент нет, сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Российская Федерация своевременно озвучит свое решение по вопросу зерновой сделки. Как сообщалось, срок действия договоренности завершается 17 июля текущего года.

Согласно Черноморской инициативе, подписанной представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года, сделка предполагает вывоз зерна из портов Черного моря, включая Одесские и так далее.