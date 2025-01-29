Губернатор Белгородской области: украинский БПЛА атаковал частный дом

В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки БПЛА ВСУ на жилой дом погибли два человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram- канале .

«В результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное – погибли двухлетний ребенок и его мама», – написал Гладков.

Глава региона также рассказал о том, что в доме в момент атаки находились еще один ребенок и его отец, они с ранениями направлены в медицинские учреждения.