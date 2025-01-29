Авиакатастрофа в США – на борту самолёта находились фигуристы и тренеры из России

Авиакатастрофа в США, которая произошла ночью 29 января, может стать крупнейшей по числу жертв в стране за последние 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в небе над Вашингтоном пассажирский лайнер столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку.

ЧП произошло всего в пяти километрах от Белого дома. После аварии оба судна упали в реку. К настоящему моменту в списке жертв – 18 фамилий. Их тела достали на поверхность, предстоит опознание. Поиски продолжаются, но они займут несколько дней. Виной тому – погодные условия. Шансов отыскать уцелевших пассажиров становится меньше с каждой минутой: не только из-за полученных травм, но также из-за переохлаждения.

Известно, что на борту находились в том числе фигуристы и тренеры из России. Информацию подтвердил пресс-секретарь Путина. О причинах трагедии говорить пока рано, но известно, что экипаж вертолета перед катастрофой не отвечал на предупреждения диспетчеров.