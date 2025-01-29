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Компания Alibaba Cloud представила свой вариант ИИ

29 января 2025 09:24
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Китайской технологической компанией Alibaba Cloud презентована новая модель искусственного интеллекта Qwen2.5-Max, пишет ТАСС.

Компания Alibaba Cloud представила свой вариант ИИ-1

Фото: Pinterest

Новая модель, как сообщают разработчики, показывает исключительно мощные комплексные характеристики, превзойдя систему DeepSeek.

Китайской компанией DeepSeek 20 января была выпущена новая версия чат-бота, по утверждениям, обошедшая передовую версию ChatGPT организации OpenAI.

# It-технологии

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