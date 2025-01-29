Компания Alibaba Cloud представила свой вариант ИИ

Китайской технологической компанией Alibaba Cloud презентована новая модель искусственного интеллекта Qwen2.5-Max, пишет ТАСС.
Китайской технологической компанией Alibaba Cloud презентована новая модель искусственного интеллекта Qwen2.5-Max, пишет ТАСС.
Фото: Pinterest
Новая модель, как сообщают разработчики, показывает исключительно мощные комплексные характеристики, превзойдя систему DeepSeek.
Китайской компанией DeepSeek 20 января была выпущена новая версия чат-бота, по утверждениям, обошедшая передовую версию ChatGPT организации OpenAI.