Кот из мексиканской тюрьмы стал местной достопримечательностью из-за татуировок

У лысого кота породы сфинкс на теле как минимум две татуировки. Теперь этот питомец достопримечательность одного из мексиканских приютов для животных. Туда он попал прямиком из тюрьмы. Говорят, кота там обнаружили, когда он гулял сам по себе. На одной из татуировок написано «Сделано в Мексике» и изображен орел. Это символ одной из преступных банд.

В Мексике почтили память собаки-спасателя, которая погибла во время спасения жертв землетрясения в Турции – подробности здесь .

Жизель Рубио, ветеринар: Удивительно, что он такой ласковый, хотя принадлежал людям из тюрьмы Цересо. Мы думали, он будет агрессивным, но нет – он очень дружелюбный. Хотя с другими животными он не ладит вообще, поэтому изолирован. Но с людьми довольно послушный.

Теперь этот кот – государственная собственность и улика в расследовании. Впрочем, власти обещают заботиться о нем хорошо.

Жизель Рубио:

Его нельзя взять в семью, это мы должны сказать прямо. Он является частью расследования правительства штата, поэтому будет жить здесь в безопасных условиях. Ему предоставят все необходимое. У него мало шерсти, и мы обеспечим ему соответствующие условия.

Цересо – та самая печально известная тюрьма, в которой в январе в результате бунта погибли охранники и заключенные, более 20 человек сбежали из застенков.

*На правах рекламы.