«Неужели вы настолько игнорируете логику». Андрей Савиных обратился к странам-участницам ОБСЕ

Провал Мюнхенской конференции был лишь началом. Вслед за ней свою неэффективность показала крупнейшая в мире региональная организация по вопросам безопасности – ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание Парламентской ассамблеи, которое 23 февраля прошло в Вене, оказалось фарсом. Западные страны не стремились к диалогу и даже пытались буквально сорвать встречу. Обстановка на площадке была напряженной.

Это отметили белорусские парламентарии, которые тоже приняли участие в заседании. Главной темой дебатов на зимней сессии должен был стать конфликт в Украине и способы его урегулирования. Однако все выступления западных делегаций скорее носили односторонний антироссийский характер. Причем давление на Москву началось еще до начала работы сессии. Около 20 европейских стран бойкотировали встречу из-за участия российской делегации. Запретить пытались и приезд белорусских парламентариев. Под огромным давлением также находилась и сама Австрия, которая имела смелость пригласить наши страны. Официальную Вену раскритиковали за выдачу виз российским и белорусским участникам.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Беларуси:

Неужели вы настолько игнорируете логику, что не понимаете, что уход этих двух стран будет в реальности означать прекращение любого смысла для этой организации. Вы в конце концов всегда можете проводить свои междусобойчики в штаб-квартире НАТО. Я хотел бы заявить, что прологом к специальной военной операции, которая сегодня проходит в Украине, стало расширение НАТО на Восток, которое сопровождалось размещением наступательных вооружений. Сегодня более 30 тысяч солдат НАТО, вооруженных наступательным оружием, сконцентрировано вблизи границ Беларуси. В Беларуси также хорошо помнят массированные бомбардировки авиацией НАТО мирных сербских городов. Я не знаю, как еще можно охарактеризовать память, которая работает по принципу: здесь помню, а здесь не помню.