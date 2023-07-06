Euractiv: лидеры стран Южной Америки не хотят видеть Зеленского на их саммите в ЕС

Украинского президента Владимира Зеленского не пригласят на саммит ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств. Лидеры стран Южной Америки против его присутствия. Об этом сообщает издание Euractiv, пишет РИА Новости.

Саммит состоится 17-18 июля в бельгийской столице. Сообщалось, что ситуация в Украине будет в числе обсуждаемых вопросов.

Украинский лидер Зеленский ранее получил приглашение от Испании, но затем оно было аннулировано по причине несогласия со стороны латиноамериканских лидеров, говорится в публикации.

Издание также отмечает, что руководство стран Латинской Америки из итогового документа, который поступил со стороны Евросоюза, исключили «все об Украине». Теперь стороны планируют сообща выступать за конструктивные дипломатические решения текущего конфликта в Европе.