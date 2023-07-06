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Минобороны России: из украинского плена вернутся 45 военных

06 июля 2023 14:17
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Сорок пять российских военных, находящиеся в плену на подконтрольных Украине территориях, вернутся в РФ. Об этом информирует оборонное ведомство Российской Федерации, пишет ТАСС. 

Сообщается, что российские военные возвращены по итогам переговорного процесса. В украинском плену им грозила смертная казнь. Военнослужащие будут доставлены воздушным транспортом в медучреждения Минобороны РФ. Там бойцы пройдут лечение и реабилитацию. В российском оборонном ведомстве отметили, что освобожденным уже оказывается помощь со стороны психологов и медиков. 
 

# общество

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