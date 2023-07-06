Минобороны России: из украинского плена вернутся 45 военных

Сорок пять российских военных, находящиеся в плену на подконтрольных Украине территориях, вернутся в РФ. Об этом информирует оборонное ведомство Российской Федерации, пишет ТАСС.

Сообщается, что российские военные возвращены по итогам переговорного процесса. В украинском плену им грозила смертная казнь. Военнослужащие будут доставлены воздушным транспортом в медучреждения Минобороны РФ. Там бойцы пройдут лечение и реабилитацию. В российском оборонном ведомстве отметили, что освобожденным уже оказывается помощь со стороны психологов и медиков.

