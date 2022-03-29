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Во дворце Долмабахче в Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

29 марта 2022 07:33
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Вопросы мира 29 марта снова обсуждают Москва и Киев. Во дворце Долмабахче в Стамбуле продолжаются российско-украинские переговоры. В очередной раз стороны попытаются найти пути урегулирования кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во дворце Долмабахче в Стамбуле проходят российско-украинские переговоры-1

Участников делегаций перед началом встречи приветствовал президент Турции Реджеп Эрдоган. Во время своего обращения он призвал стороны установить режим прекращения огня.

Во дворце Долмабахче в Стамбуле проходят российско-украинские переговоры-4

В связи с проведением переговоров в Стамбуле усилены меры безопасности. Привлечены силы военных, работает спецтехника. За проведением встречи следят многочисленные журналисты. СМИ дежурят у входа в резиденцию, где для них отведена специальная зона.

Известно, что российскую сторону, как и прежде, возглавляет советник президента Владимир Мединский. В составе делегации также замглавы МИД Андрей Руденко и депутат Госдумы Леонид Слуцкий. От Украины в переговорах участвуют 8 человек, в их числе министр обороны, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и представитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Ранее глава МИД России заявил, что в Кремле заинтересованы в результативности встречи.

Во дворце Долмабахче в Стамбуле проходят российско-украинские переговоры-7

Отметим, с начала российской военной операции в Украине Москва и Киев провели уже несколько раундов переговоров, как очных, так и в онлайн-формате. По итогам встречи ожидается совместное заявление.

# Международная политика # Реджеп Эрдоган # Владимир Мединский # Михаил Подоляк # Давид Арахамия # Алексей Резников # Сергей Лавров # Андрей Руденко # Леонид Слуцкий # Фотофакт

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