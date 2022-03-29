Во дворце Долмабахче в Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Вопросы мира 29 марта снова обсуждают Москва и Киев. Во дворце Долмабахче в Стамбуле продолжаются российско-украинские переговоры. В очередной раз стороны попытаются найти пути урегулирования кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников делегаций перед началом встречи приветствовал президент Турции Реджеп Эрдоган. Во время своего обращения он призвал стороны установить режим прекращения огня.

В связи с проведением переговоров в Стамбуле усилены меры безопасности. Привлечены силы военных, работает спецтехника. За проведением встречи следят многочисленные журналисты. СМИ дежурят у входа в резиденцию, где для них отведена специальная зона.

Известно, что российскую сторону, как и прежде, возглавляет советник президента Владимир Мединский. В составе делегации также замглавы МИД Андрей Руденко и депутат Госдумы Леонид Слуцкий. От Украины в переговорах участвуют 8 человек, в их числе министр обороны, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и представитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Ранее глава МИД России заявил, что в Кремле заинтересованы в результативности встречи.