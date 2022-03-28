«Доказал свою несостоятельность». Кремль не рассматривает Запад как посредника в решении украинского кризиса

Москва и Киев готовятся к очередному раунду переговоров. Встреча запланирована на 29 марта в очном формате. На этот раз искать пути разрешения кризиса стороны будут в Стамбуле. Известно, что российская делегация уже прибыла в Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Москва заинтересована в результативности встречи. И шансы на договоренности есть. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также отметил, что в Кремле не видят в качестве посредников западные страны.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Дипломатия достигла новых высот. Это было в феврале 2015 года в Минске. Подписаны соглашения, которые положили конец войне на востоке Украины и открыли путь к восстановлению территориальной целостности Украины через предоставление особого статуса Донбассу. Кстати сказать, примерно тот же статус, который заложен в соглашении о создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово. Практически то же самое. И в том, и в другом случае Евросоюз участвовал непосредственно в достижении такого дипломатического результата. И в том, и в другом случае Евросоюз полностью доказал свою несостоятельность как организации, которая способна выполнить то, о чем договаривается.

Лавров назвал условие для личной встречи Путина и Зеленского. Подробнее здесь.

Приоритетная цель Москвы – прекращение страданий людей в Донбассе, территории которого подверглись массированным обстрелам.

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