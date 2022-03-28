Резкая вспышка коронавируса в Шанхае. 26 млн человек должны оставаться дома

Для этого новые ограничительные меры будут вводиться в два этапа. Восточная часть мегаполиса будет заблокирована с 28 марта до 1 апреля. Потом начнется процесс изоляции жителей западных кварталов. Все шанхайцы должны оставаться дома. Большая часть населения уже переведена на удаленный режим работы. А продукты и медикаменты им будут доставлять посылками прямиком на дом. Вокруг самого Шанхая уже установлены контрольно-пропускные пункты, чтобы никто не мог выехать за черту города.