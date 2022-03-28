Окраины Мариуполя перешли под полный контроль ДНР. Бои ведутся в центре города

Ситуация в Украине и Донбассе остается напряженной. Российская армия продолжает наступление. Окраины Мариуполя уже перешли под полный контроль ДНР. Однако бои продолжаются как в центре города, так и на всей линии соприкосновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР более 30 раз. Они использовали не менее 700 единиц боеприпасов, в том числе мины и «Грады». Российская армия продолжает специальную военную операцию. За сутки ВС России сбили в воздухе пять украинских самолетов, уничтожены 19 беспилотников. На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой.