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Окраины Мариуполя перешли под полный контроль ДНР. Бои ведутся в центре города

28 марта 2022 17:17
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Ситуация в Украине и Донбассе остается напряженной. Российская армия продолжает наступление. Окраины Мариуполя уже перешли под полный контроль ДНР. Однако бои продолжаются как в центре города, так и на всей линии соприкосновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окраины Мариуполя перешли под полный контроль ДНР. Бои ведутся в центре города-1

Обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР более 30 раз. Они использовали не менее 700 единиц боеприпасов, в том числе мины и «Грады». Российская армия продолжает специальную военную операцию. За сутки ВС России сбили в воздухе пять украинских самолетов, уничтожены 19 беспилотников. На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой.

Окраины Мариуполя перешли под полный контроль ДНР. Бои ведутся в центре города-4

В непростых условиях российская армия продолжает помогать мирному населению. 28 марта солдаты доставили более 20 тонн гуманитарного груза и раздали жителям Киевской области продукты, питьевую воду, медикаменты и топливо. Кроме того, российские военные медики осмотрели местных жителей, которым нужна была помощь.

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# Международная политика # Фотофакт

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