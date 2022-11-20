Внеочередные президентские выборы в Казахстане. По мнению экспертов, Токаева поддержит большинство

На участках для голосования находятся более 20 тысяч сотрудников полиции. В выборах участвуют шесть кандидатов. Среди них и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Для победы в первом туре нужно набрать 50 % голосов. Порога явки нет. По мнению экспертов, Токаева поддерживает большая часть населения. По этой причине многие политические тяжеловесы в Казахстане не пошли на заведомо проигрышную для них кампанию. Отметим, согласно измененной Конституции, президент Казахстана избирается на один президентский срок. Теперь это 7 лет, без права переизбрания. Регистрация главы государства должна быть проведена не позднее 27-го ноября 2022 года. За ходом проведения выборов наблюдают и представители ЦИК Беларуси.

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