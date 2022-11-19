Немцев призвали запастись водой, консервами и фонариками

Новости Германии. ФРГ ожидают краткосрочные отключения электроэнергии предстоящей зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях.

По его словам, это будет связано не только с нехваткой электроэнергии, отключения необходимы для предотвращения угрозы общему энергоснабжению. Кроме этого, чиновник призвал жителей страны готовиться к кризисным ситуациям, которые, по его мнению, неизбежны. Людям необходимо запастись водой, консервами и фонариками.