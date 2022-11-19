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СМИ: в Латвии участились случаи кражи дров

19 ноября 2022 12:29
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Новости Латвии. В Латвии участились случаи кражи дров. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Тревожные времена наступили для владельцев частных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: в Латвии участились случаи кражи дров-1

Воры взламывают сараи и буквально выметают оттуда не только дрова, но и все, что сделано из дерева и что можно быстро унести. В связи с участившимися кражами полиция призвала людей позаботиться о безопасности своего имущества. Укрепить двери, поменять замки на более надежные и по возможности быть дома с наступлением темноты.

# Экономический кризис # Новости Латвии # Фотофакт

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