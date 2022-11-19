СМИ: в Латвии участились случаи кражи дров

Новости Латвии. В Латвии участились случаи кражи дров. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Тревожные времена наступили для владельцев частных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воры взламывают сараи и буквально выметают оттуда не только дрова, но и все, что сделано из дерева и что можно быстро унести. В связи с участившимися кражами полиция призвала людей позаботиться о безопасности своего имущества. Укрепить двери, поменять замки на более надежные и по возможности быть дома с наступлением темноты.