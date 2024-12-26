Новости по тегу #Новости Казахстана

Обсуждали проведение стапельных работ, оказание помощи семьям погибших и поддержки пострадавшим.
В ближайшее время начнется его расшифровка. Об этом сообщили в прокуратуре Казахстана.
На борту рухнувшего самолета находилось порядка 70 человек. К этому моменту известно о 32 выживших и 4 погибших. Данные обновляются ежечасно.
На борту находились порядка 70-ти человек с учетом экипажа. В МИД нашей страны уже сообщили, что граждан Беларуси среди них не было.
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