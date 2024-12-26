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Новости по тегу #Новости Казахстана

Правительственная комиссия Казахстана провела заседание штаба в связи с крушением самолёта
26 декабря 2024 10:55

Правительственная комиссия Казахстана провела заседание штаба в связи с крушением самолёта

На месте падения самолёта в Актау найден чёрный ящик
26 декабря 2024 07:47

На месте падения самолёта в Актау найден чёрный ящик

Глава Азербайджана объявил 26 декабря днём траура
25 декабря 2024 13:39

Глава Азербайджана объявил 26 декабря днём траура

Вблизи Актау разбился пассажирский самолёт – есть погибшие
25 декабря 2024 10:42

Вблизи Актау разбился пассажирский самолёт – есть погибшие

Часть Казахстана ушла под воду! Паводки стали самыми масштабными за последние 80 лет
07 апреля 2024 08:10

Часть Казахстана ушла под воду! Паводки стали самыми масштабными за последние 80 лет

В регионах Казахстана бушуют паводки, эвакуировано около 5 тысяч человек
31 марта 2024 11:15

В регионах Казахстана бушуют паводки, эвакуировано около 5 тысяч человек

В Казахстане после взрыва погибли 2 человека
04 января 2024 08:13

В Казахстане после взрыва погибли 2 человека

13 человек погибли в Алматы из-за пожара в хостеле
30 ноября 2023 19:53

13 человек погибли в Алматы из-за пожара в хостеле

В Алматы 13 человек погибли во время пожара в хостеле
30 ноября 2023 11:48

В Алматы 13 человек погибли во время пожара в хостеле

Авария на шахте в Казахстане. 42 человека погибли, более 200 вывели на поверхность
29 октября 2023 14:04

Авария на шахте в Казахстане. 42 человека погибли, более 200 вывели на поверхность

Военные из Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях
29 августа 2023 07:27

Военные из Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях

На востоке Казахстана лесной пожар: погибли 14 работников лесничества
11 июня 2023 09:07

На востоке Казахстана лесной пожар: погибли 14 работников лесничества