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В Венгрии жители выстроились в 10-километровую цепь, чтобы поддержать учителей – требуют поднять зарплату

19 ноября 2022 09:23
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Новости Венгрии. В Венгрии проходят акции протеста против падения уровня жизни, к которым присоединяется все больше жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венгрии жители выстроились в 10-километровую цепь, чтобы поддержать учителей – требуют поднять зарплату-1

Тысячи людей выстроились в 10-километровую цепь через Будапешт, чтобы поддержать учителей в их требованиях о повышении зарплаты. По словам организаторов, такие же акции прошли более чем в 40 городах страны.

В Венгрии жители выстроились в 10-километровую цепь, чтобы поддержать учителей – требуют поднять зарплату-4

Сегодня педагоги не могут сводить концы с концами. После оплаты счетов и покупки предметов первой необходимости у них практически не остается денег. В начале года премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал, что повысит зарплаты учителям, но его обещания так и остались пустыми словами.

# Акции протеста # Виктор Орбан # Новости Венгрии # Фотофакт

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