В Венгрии жители выстроились в 10-километровую цепь, чтобы поддержать учителей – требуют поднять зарплату

Новости Венгрии. В Венгрии проходят акции протеста против падения уровня жизни, к которым присоединяется все больше жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венгрии. В Венгрии проходят акции протеста против падения уровня жизни, к которым присоединяется все больше жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи людей выстроились в 10-километровую цепь через Будапешт, чтобы поддержать учителей в их требованиях о повышении зарплаты. По словам организаторов, такие же акции прошли более чем в 40 городах страны.
Сегодня педагоги не могут сводить концы с концами. После оплаты счетов и покупки предметов первой необходимости у них практически не остается денег. В начале года премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал, что повысит зарплаты учителям, но его обещания так и остались пустыми словами.