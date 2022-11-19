Скандал в армии США – комиссия проверила готовность боевых самолётов

Специальная комиссия осмотрела 49 типов самолетов ВВС, военно-морского флота и корпуса морской пехоты и обнаружила, что более половины крылатых машин не соответствуют предъявляемым требованиям. И это несмотря на то, что Пентагон каждый год направляет десятки миллиардов долларов на их техническое обслуживание. Только в 2021 году на эти цели затрачено около 54 миллиардов долларов. Военные чиновники ссылаются на отсутствие запчастей из-за сокращения числа компаний-поставщиков.