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Скандал в армии США – комиссия проверила готовность боевых самолётов

19 ноября 2022 15:10
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Новости США. Очередной скандал в армии США. Как выяснилось, огромное количество боевых самолетов не смогли пройти проверку боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скандал в армии США – комиссия проверила готовность боевых самолётов-1

Специальная комиссия осмотрела 49 типов самолетов ВВС, военно-морского флота и корпуса морской пехоты и обнаружила, что более половины крылатых машин не соответствуют предъявляемым требованиям. И это несмотря на то, что Пентагон каждый год направляет десятки миллиардов долларов на их техническое обслуживание. Только в 2021 году на эти цели затрачено около 54 миллиардов долларов. Военные чиновники ссылаются на отсутствие запчастей из-за сокращения числа компаний-поставщиков.

# Вооруженные силы # Новости США # Фотофакт

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