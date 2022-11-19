Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей на Сахалине

Новости России. Девять человек погибли в результате взрыва в жилом доме на Сахалине. В числе жертв – четверо детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв прогремел на четвертом этаже пятиэтажного здания. В результате ЧП обрушился один подъезд. Сам дом не был газифицирован, по предварительной информации, взорвался баллон с газом, который лежал на балконе одной из квартир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сотрудники оперативных служб выясняют все обстоятельства. В разрушенном подъезде проживали 33 человека. Пострадавшим предоставят новое жилье. В Тымовском районе, где произошла трагедия, объявлен траур.