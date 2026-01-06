В Литве вновь подорожало электричество

Неприятный сюрприз в подарок получили жители Литвы. С Нового года снова подорожало электричество – счета выросли почти на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально за праздничную неделю цены на электроэнергию взлетели еще на треть. Правительство попыталось успокоить граждан, сообщив, что это явление временное, вызванное повышенным спросом из-за холодной погоды. Однако вряд ли от этого людям стало теплее.

После закрытия Игналинской атомной станции и выхода Литвы из кольца БРЭЛЛ страна лишилась дешевого импорта электроэнергии из Беларуси и России. Производство собственной электроэнергии сократилось почти в два раза, а зарубежные поставщики продавать ее себе в убыток не готовы.

В результате энергетическая система Литвы стала одной из самых уязвимых в регионе, а республика получила статус самой энергодефицитной страны Балтии. Света в конце тоннеля, по мнению экспертов, пока не видно – снижение тарифов в ближайшее время маловероятно.