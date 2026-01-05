Президент Колумбии после угроз Трампа заявил, что готов взяться за оружие

Колумбийский президент Густаво Петро заявил, что снова готов взять в руки оружие, чтобы защищать свою страну, если США попытаются ее захватить, как это было с Николасом Мадуро. Об этом пишет ТАСС.

«Я поклялся больше не брать в руки оружие после мирного соглашения 1989 года, но ради родины я вновь возьму оружие, которое не люблю», – написал Петро в X.

Он отметил, что колумбийский народ поддержит его.

Петро сообщил об увольнении нескольких полковников разведки за то, что они распространяли ложные сведения, и выразил надежду, что Вашингтон не будет им доверять.

Ранее лидер Штатов Дональд Трамп заявил о возможности военных действий в Колумбии под видом борьбы с наркотрафиком и обвинил Петро в их поддержке.

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