Литва готова отправить в Украину до 150 военных в рамках гарантий безопасности

Литовская сторона заявила о своей готовности направить в Украину до 150 военнослужащих с оружием и техникой в рамках гарантий безопасности. Об этом пишет ТАСС.

По данным советника президента Литвы Асты Скисгирите, срок таких гарантий рассматривается на период от 15 до 30 лет.

Она напомнила, что Вильнюс взял на себя обязательство предоставить Украине помощь в размере 0,25 % ее ВВП.

В 2025 году Литва предоставила около 232 млн евро, направив средства на покупку и передачу военной техники, обучение и реабилитацию военных, участие в коалиции по вопросам разминирования и поддержку оборонной промышленности Украины.

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