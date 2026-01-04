«Там огромные энергоресурсы». В Белом доме перестали скрывать цель атаки на Венесуэлу

В 2026-м на планете не стало спокойнее. Буквально в первые дни на карте появилась новая точка напряжения. Это Венесуэла. В субботу, 3 января, США вторглись в воздушное пространство этой страны. Целью операции был захват Президента Венесуэлы и его супруги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Через несколько часов после окончания атаки Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро. Далее последовала пресс-конференция, в ходе которой от вице-президента Родригес Трамп потребовал, цитата, «сделать то, что мы хотим». Это про попытку расколоть правящую группу. Посыл в том, будто США уже ведут с кем-то из «чавистов» переговоры.

В действительности Венесуэла готова сопротивляться и делает ставку на партизанскую войну, если Штаты введут войска. Эту стратегию Президент Беларуси назвал «вторым Вьетнамом». Поэтому Трамп постарается добиться своего без полноценного вторжения, как говорится, взять на испуг.

Помочь Венесуэле сохранить суверенитет – главная задача мирового сообщества. Китай, Россия, Иран, Колумбия, Куба, Турция и другие страны жестко осудили действия США. Ожидается созыв Совбеза ООН.

Александр Лукашенко категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы.

Для Беларуси это урок, что верить на слово нельзя никому, а даже если и верить – все равно рассчитывать на собственную армию и экономику. Ведь Венесуэла была ослаблена экономически, а ее ключевые военные союзники – Китай, Иран, Россия – находятся на другом континенте. А свою цель США даже не скрывают. В Венесуэле огромные запасы нефти, и Белый дом хочет получить контроль над этим.